Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Сын свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи просит политической поддержки у России. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летний Саиф аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, в начале декабря отправил своего представителя на встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Представитель передал российскому дипломату письмо для российского президента Владимира Путина.

Как пишет издание, в письме он приветствует Путина и российское правительство, раскрывает свое видение ситуации в Ливии и просит о поддержке своих политических амбиций. Ранее Каддафи-младший уже общался с представителями России по видеосвязи. По информации от источников Bloomberg, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые, по плану ООН, должны состояться в стране в 2019 году.

Источники издания сообщают, что российские власти пока не остановили свой выбор на одном из кандидатов в президенты страны: связи с Россией есть как у командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, так и у поддерживаемого ООН премьер-министра правительства национального единства Файеза аль-Сарраджа - они оба наверняка будут претендовать на президентский пост. В данный момент российские компании ведут с Ливией переговоры об освоении ресурсов и создании инфраструктуры.

Муаммара Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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