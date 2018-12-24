В Брюсселе неизвестный открыл стрельбу из автомата

В бельгийской столице Брюсселе вооруженный автоматом мужчина открыл стрельбу возле витрины ресторана на авеню Луис. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщила городская прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам свидетеля происшествия, у неизвестного было боевое оружие типа автомата Калашникова.

"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.

Известно, что на момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся с места происшествия, его личность пока не удалось идентифицировать. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, у нее нет.