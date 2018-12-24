Лионель Месси поучаствовал в половине голов "Барселоны" в году

Лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси напрямую поучаствовал почти в половине голов своей команды в 2018 году. Как сообщает Opta Sportsпередает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Барселона" забила 147 голов в календарном году. Месси в 2018-м забил 47 голов и отдал 23 результативных передачи. Таким образом, Месси поучаствовал в 70 голах каталонского клуба, то есть приложил руку к 47,6% всех взятий ворот в исполнении "Барселоны".

В сезоне-2018/19 Месси забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 15 матчах "Барселоны" в чемпионате Испании.