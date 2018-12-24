Ибрагим Калын: Возможная покупка ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400
24 декабря 2018 21:19 160
Предложение США приобрести зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не повлияет на соглашение между Турцией и Россией относительно закупки зенитных систем С-400. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сделка по С-400 завершена, первые батареи будут поставлены в октябре 2019 года. Предложение по Patriot ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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