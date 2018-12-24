Дональд Трамп назвал главную проблему американской экономики
24 декабря 2018 20:42 227
Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, это Федеральная резервная служба (ФРС).
Американский лидер пояснил, что у этой организации нет "чувства рынка". Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.
"ФРС похожа на могущественного игрока в гольф, который не может попасть в лунку, потому что никак не может попасть по мячу - он не может его поставить!", - отметил Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21:04