Дональд Трамп назвал главную проблему американской экономики

24 декабря 2018 20:42

Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, это Федеральная резервная служба (ФРС).

Американский лидер пояснил, что у этой организации нет "чувства рынка". Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.

"ФРС похожа на могущественного игрока в гольф, который не может попасть в лунку, потому что никак не может попасть по мячу - он не может его поставить!", - отметил Трамп.

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