Турция будет тесно сотрудничать с Россией в Сирии

Турция намерена продолжать тесно сотрудничать с Россией в Сирии. Об этом заявил в понедельник представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В вопросах борьбы с "Даиш" никаких шагов назад, послаблений или приостановок не будет. Будем продолжать борьбу с террористами с прежней решимостью. Мы продолжим работать с поддержкой коалиции и местных формирований", - отметил он.

"В ходе этих работ будем также тесно сотрудничать с Россией. В свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с Российской Федерацией к востоку от [реки] Евфрат", - добавил Калын.