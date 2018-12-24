Тысячи христианских паломников празднуют Рождество в Вифлееме на Западном берегу Иордана

Тысячи христианских паломников собрались в понедельник в рождественский сочельник в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа. По ведущей к Ясельной площади улице Звезды традиционным Рождественским парадом прошли оркестры и музыкальные ансамбли скаутов и учеников двух десятков христианских палестинских школ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Центральное место на главной площади Вифлеема занимает 16-метровая ель и рождественский вертеп с полноразмерными изображениями Иисуса, Девы Марии, Иосифа Обручника, уставших с дороги волхвов, младенца Иисуса в яслях, который был подарен в прошлом году городу Папой Римским Франциском. Ель расположена вплотную к Базилике Рождества - храму, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Иисуса.

В Сочельник 2018 года в Вифлееме многолюднее, чем в предыдущие годы. Практически во всех гостиницах города нет свободных мест, при этом большое количество паломников и иностранных туристов прибывает в Вифлеем на один день на автобусах из Израиля. "Этот праздник - отличный повод приехать в эти места и посетить святыни Вифлеема", - сказала корреспонденту ТАСС паломница из Франции Алин, по словам которой, "напряженности в этом месте практически не чувствуется". "Это - необычное, действительно сказочное ощущение, большая честь быть здесь в такой момент", - поделилась впечатлениями паломница из Австралии Джейн.

"Этот год - хороший год в сравнении с прошлым годом и просто отличный год в сравнении с 2014 годом с точки зрения количества туристов и паломников", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС владелец одного из магазинчиков в переулке, ведущем к Ясельной площади, Исса Джакоман. - Уже два месяца к нам в Вифлеем каждый день приезжает от 5 до 10 тыс. туристов, и это - очень хороший результат". "Очень много паломников приехало к нам и сегодня [24 декабря], и мы этому очень рады", - продолжил он. "Напряженность, возможно, все еще сохраняется в Иерусалиме и, к примеру, Хевроне, но в Вифлееме сейчас - безопасно и спокойно", - заверил торговец.

Туризм и паломники являются одной из основных статей дохода Вифлеема. В 2017 году поток туристов в этот город резко сократился после того, как само празднование Рождества было политизировано президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома 6 декабря 2017 года выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива, что вызвало новый виток насилия. До этого на протяжении двух лет большинство паломников от поездок в Вифлеем останавливала начавшаяся осенью 2015 года серия из нескольких сотен атак с использованием холодного и огнестрельного оружия, также автомобилей в качестве таранов, в результате которой на Западном берегу и в Израиле были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.

Худшим же по количеству паломников в Вифлееме в этом десятилетии пока является 2014 год. Это стало результатом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния, ракетных обстрелов городов Израиля и аэропорта Давида Бен-Гуриона из сектора Газа и длившейся 50 дней в июле-августе того года операции "Нерушимая скала" на территории палестинского приморского анклава.