Депутата-модель из Казахстана избили из-за откровенного наряда

Депутат седьмого созыва молодежного маслихата Астаны и манекенщица Динагул Тасова сообщила, что ее избили из-за откровенного наряда на модном показе Fashion Night Astana, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фотографии с синяками на теле девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Тасова рассказала, что после показа на нее обрушился шквал критики, а ее Instagram-аккаунт удалили. Кроме того, по словам модели, на нее поднял руку "близкий человек".

"Физические раны - ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить", - написала девушка.

В посте она привела статистику по бытовому насилию в Казахстане и призналась, что стремится остановить жестокое обращение с женщинами и детьми.

Динагул Тасова прославилась после участия в конкурсе красоты "Топ модель СНГ-2018", в котором стала финалисткой и получила титул "Медиамодель".

На Fashion Night Astana девушка представила откровенный наряд модного дома Dana Dyusembayeva, из-под которого было видно оголенную грудь. После показа многие пользователи соцсетей обвинили манекенщицу в безнравственности.

