Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его посетить Турцию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе последних телефонных переговоров Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию. Трамп сказал, что может приехать в 2019 году", - сказал он.

Кроме того, Калын назвал историческим состоявшиеся 14 декабря телефонные переговоры двух президентов, в ходе которых турецкий лидер сообщил хозяину Белого дома, что "Турции и США не нужны СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"] и ДС [курдская партия "Демократический союз"] для борьбы с "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС). Представитель Эрдогана также рассказал о предстоящем на этой неделе визите делегации американских военных, которая "обсудит с турецкими коллегами координацию процесса вывода войск США из Сирии".

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.