Трамп рассказал, по какому вопросу у него возникли противоречия с Мэттисом

У главы Белого дома Дональда Трампа и министра обороны Джеймса Мэттиса, который подал в отставку, возникли противоречия по вопросу оказания военной помощи союзникам. Многие государства пользуются США в целях получения финансовой и военной выгоды, написал в Twitter американский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дональд Трамп с уверенностью заявил, что некоторые страны самостоятельно могут обеспечить свою обороноспособность.

"Мне не нравится, что многие страны используют дружбу с США, чтобы получить военную защиту и преимущество в торговле. Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих очень богатых стран по всем миру, пока эти страны используют США и (американских) налогоплательщиков (для получения преимущества) в торговле. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю, и это будет исправлено!" - написал хозяин Белого дома.