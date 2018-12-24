В Кабуле силовики освободили заложников

Силовики освободили правительственное здание в Кабуле, которое захватили боевики, удерживавшие людей в заложниках, три преступника ликвидированы, погиб один полицейский, 16 человек пострадали, передает телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около здания министерства общественных работ в Кабуле произошло три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию правительственного здания и держали в нем людей в заложниках.



По словам представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, в результате нападения погиб один полицейский, трое боевиков, находящихся внутри здания, были ликвидированы, сообщает телеканал. Рахими отметил, что из здания эвакуированы все сотрудники - 310 человек. Правоохранительные силы продолжают зачищать территорию.

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрывов и стрельбы, все они были доставлены в больницу, добавляет телеканал со ссылкой на представителя минздрава.

