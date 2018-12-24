Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США

Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые деньги, нужные, чтобы помочь восстановить Сирию, вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!" - написал Трамп в своем Twitter.



Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли, что не будут участвовать в восстановлении той части Сирии, которая находится под контролем правительственных сил.

На прошлой неделе Белый дом объявил, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство"* не означает прекращения существования коалиции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

