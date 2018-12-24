Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поделился своими чувствами во время ожидания решения по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: "бедный я".

"В какой-то момент решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о котором мы всем говорим. Безумие!", - сказал Трамп.