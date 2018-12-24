Малоизвестный боксер из Узбекистана сломал ребра претенденту на титул чемпиона мира

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе украинец Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО) сломал два ребра в 8-раундовом бою с узбеком Мукхитдином Раджапбаевым (13-6-1, 9 КО), сообщает Time Boxing UA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В шестом раунде Бурсак побывал в нокдауне, а бой завершился в ничью - 77:73, 75:75, 75:75.

Встреча состоялась в субботу, 22 декабря, в андеркарте боя между Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем за звание интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.