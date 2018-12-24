Полиция Австрии задержала двух подозреваемых из-за стрельбы в Вене

Австрийская полиция задержала двух человек в рамках расследования стрельбы в венском ресторане, в результате которой погибли человек.

Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Полиция заявила, что был задержан 29-летний свидетель, который в момент стрельбы ел в ресторане с двумя другими мужчинами.

Правоохранители заявили, что он стал подозреваемым, поскольку сделал противоречивые заявления.

23-летнего мужчину, который был ранен во время стрельбы, также задержали.

Полиция заявила, что трое мужчин имели связи с организованной преступностью и были с западных Балкан. Они сказали, что возник спор по поводу незаконных дел с наркотиками.

Как сообщалось, в центральном районе Вены возле популярного среди туристов ресторана венской кухни Figlmüller в пятницу произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один ранен.

Австрийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что мужчины, которые стали жертвами вооруженного нападения, говорили на славянском языке.

В полиции заявили, что речь идет об одном нападающем. Его розыски продолжаются.