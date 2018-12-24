Суд США потребовал от КНДР более $500 млн за убийство студента

Федеральный суд Соединенных Штатов обязал КНДР выплатить семье американского студента Отто Вомбиера, погибшего вследствие поездки в Северную Корею, передает Axios со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, студент в течение 17 месяцев находился в КНДР под арестом, после чего Пхеньян вернул его на родину, однако Вомбиер впал в кому и более не приходил в себя.

В иске, поданном родителями Вомбиера в апреле, утверждается, что "жестокий северокорейский режим Отто взял в заложники в своих незаконных целях, жестоко замучил и убил его".

О смерти осужденного в КНДР американского студента стало известно в июне 20117 года.