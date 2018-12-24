Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
24 декабря 2018 23:35 81
В матче 17-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле сыграл вничью с "Фенербахче" - 0:0, информирует "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Последние 15 минут гости провели в меньшинстве - за две желтых карточки был удален игрок сборной России Роман Нойштедтер. "Фенербахче" продлил свою серию без побед в чемпионате Турции до пяти матчей.
Турция. Суперлига. 17-й тур
"Антальяспор" (Анталья) - "Фенербахче" (Стабмул) - 0:0
Удаления: нет - Нойштедтер, 75
"Антальяспор" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, "Фенербахче" - 17-й.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!