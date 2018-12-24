Экс-чиновникам правительства Дагестана предъявлены новые обвинения

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по делу о взятке бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру образования республики Шахабасу Шахову. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов, передает Day.Az.

"Следствие предъявило новое обвинение Гамидову и Шахову по части 5 статьи 290 УК РФ за покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика Кадиева Ш. К. Вместе с тем, следователи выделили в отдельное производство дело Гамидова и моего подзащитного Раюдина Юсуфова, обвиняемых в хищении денежных средств при реконструкции ИВС для иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале", - сказал защитник, уточнив, что ущерб по делу Юсуфова составляет не менее 41,417 млн рублей.