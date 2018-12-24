В Италии началось извержение вулкана Этна - ФОТО - ВИДЕО

В Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за извержения пришлось приостановить работу аэропорта города Катания. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, Этна - наиболее высокий действующий вулкан в Европе. В течение последних двух десятилетий Этна периодически напоминает о себе выбросами лавы и вулканического пепла.

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