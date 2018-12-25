Нью-Йорк стремительно пустеет
Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса. Об этом пишет New York Post.
В статье указаны данные последней переписи населения, из которых следует, что из города уезжают примерно сто человек каждый день. По мнению журналиста, "шокирующий отток населения" из Нью-Йорка связан с повышением налогов, ростом стоимости жизни и снижением зарплат. Все это, в свою очередь, становится непосильной ношей для среднего класса.
Такой массовой миграции из города не было со времен Великой депрессии 1930-х годов, отмечается в материале.
По данным Американского института экономических исследований, 48 процентов жителей Нью-Йорка с доходом 30-60 тысяч долларов в год можно отнести к среднему классу, 31 процент горожан зарабатывает меньше этой суммы, а 21 процент - больше. При этом доходы среднего класса снижаются быстрее, чем в других крупных городах в США.
"В Нью-Йорке богатые становятся богаче, бедные тоже - но не настолько, чтобы принадлежать к среднему классу", - цитирует издание экономиста Питера Эрла.
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