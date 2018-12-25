Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР.
"Брифинг в вечер перед Рождеством с моей командой, которая работает по Северной Корее - есть прогресс. Жду моего следующего саммита с председателем Кимом!" - написал он во вторник в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Первый в истории саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. С тех пор Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
Стороны уже начали обсуждать проведение второго саммита, однако конкретные результаты пока не достигнуты. Советник президента США Джон Болтон заявил в декабре, что США намерены провести его в январе или феврале 2019 года. При этом отметил, что администрация президента США не планирует снимать введенные против Северной Кореи санкции.
В Италии началось извержение вулкана Этна - ФОТО - ВИДЕО
Экс-чиновникам правительства Дагестана предъявлены новые обвинения
Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
Суд США потребовал от КНДР более $500 млн за убийство студента
Полиция Австрии задержала двух подозреваемых из-за стрельбы в Вене
В Италии началось извержение вулкана Этна - ФОТО - ВИДЕО
Экс-чиновникам правительства Дагестана предъявлены новые обвинения
Хади Резван: В Иране интересуются чемпионатом Азербайджана
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО
"Сумгайыт" расстался с двумя футболистами
Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
Суд США потребовал от КНДР более $500 млн за убийство студента
Полиция Австрии задержала двух подозреваемых из-за стрельбы в Вене
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме
Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США
В Кабуле силовики освободили заложников
-
24 Дек. 14:40 11 095
-
24 Дек. 23:38 9 144
-
24 Дек. 08:25 7 532
-
24 Дек. 11:54 6 942
-
24 Дек. 10:46 5 104