Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе денуклеаризации КНДР.

"Брифинг в вечер перед Рождеством с моей командой, которая работает по Северной Корее - есть прогресс. Жду моего следующего саммита с председателем Кимом!" - написал он во вторник в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Первый в истории саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. С тех пор Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Стороны уже начали обсуждать проведение второго саммита, однако конкретные результаты пока не достигнуты. Советник президента США Джон Болтон заявил в декабре, что США намерены провести его в январе или феврале 2019 года. При этом отметил, что администрация президента США не планирует снимать введенные против Северной Кореи санкции.

