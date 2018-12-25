Более 80 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

25 декабря 2018 02:03

В аэропортах столицы 24 декабря из-за сложных погодных условий отменили и задержали более 80 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации на 23.35 мск, во Внукове задержано 17 рейсов и один отменен, в Домодедове задержан 21 рейс и 12 отменено, из Шереметьево с опозданием вылетит 31 рейс.

При этом об отмене и задержке рейсов в Жуковском не сообщается.

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