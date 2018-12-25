В Мексике разбился вертолет с губернатором

Техническая неисправность стала причиной падения вертолета в Мексике, в результате чего погибли губернатор штата Пуэбла и ее супруг, сообщил в понедельник вечером министр безопасности страны Альфонсо Дурасо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор Марта Эрика Алонсо и ее муж, сенатор Рафаэль Морено Валье находились на борту вертолета, упавшего в нескольких километрах от международного аэропорта Пуэблы. На борту были также два члена экипажа, выживших нет.

"У вертолета случилась очевидная неисправность, пока не ясно, какая, что привело к его падению на землю", - сказал Дурасо на пресс-конференции.

Вертолет направлялся в Мехико и упал через 10 минут после взлета. Министр не исключил, что на борту мог находиться и пятый пассажир. На опубликованных в сети фотографиях видно, что после падения на кукурузное поле вертолет загорелся.

Алонсо, член Партии национального действия, вступила в должность 14 декабря. Как сообщил журналистам официальный представитель правительства Пуэблы Макс Кортасар, временным исполняющим обязанности главы штата в соответствии с законом станет генеральный секретарь правительства Родригес Альмейда. Теперь в срок от трех до пяти месяцев в Пуэбле должны пройти выборы нового губернатора.

