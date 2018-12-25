Ученые предложили новый способ лечения рака на поздних стадиях

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) предложили новый способ терапии онкологических заболеваний - искусственно пробуждать раковые клетки и убивать их в момент активации, сообщает вуз, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что статья одобрена для печати в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.



"В центре внимания исследователей оказался переход стволовых раковых клеток от состояния сна к состоянию бодрствования и активного деления. Эти немногочисленные клетки отвечают не только за рост и распространение опухоли, но и за рецидивы... Трудность терапии заключается в том, что эффективно воздействовать на стволовые клетки рака можно только в их активной фазе, уловить которую сложно", - говорится в сообщении.

Руководитель Центра геномной и регенеративной медицины Школы биомедицины ДВФУ, специалист в области эпигенетики Александр Каганский отметил, что метод активации стволовых клеток рака достаточно рискован, но в пассивном состоянии эти клетки почти не подвержены воздействию химиотерапии.

"В случае с опухолями поздних стадий всегда приходится выбирать между потенциальными рисками и потенциальной пользой от предлагаемой терапии. Метод "перезагрузки" раковых клеток на сегодняшний день мы считаем наиболее перспективным", - приводятся в сообщении слова специалиста.

Стволовые клетки глиомы обладают защитными механизмами, которые делают невозможным прицельное терапевтическое воздействие на них. Каганский уточнил, что смысл дифференцированной терапии, которую предлагают специалисты ДВФУ, в том, чтобы заставить стволовые клетки глиомы перезапустить клеточный цикл: ввести их в активное состояние и застать врасплох химиотерапией в тот момент, когда они еще не защищены.

"Мы хотим сконцентрироваться на крайне важном вопросе: влияют ли качественные особенности и молекулярные механизмы клеток, окружающих стволовые клетки глиомы, на их активацию. Или же стволовые клетки активируются автономно", - добавил Каганский.

