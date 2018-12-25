В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
25 декабря 2018 07:40 190
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник возле ночного клуба в центре города. Пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серъезные травмы.
Как сообщила полиция графства Мерсисайд, по предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний молодой человек, его задержали.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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