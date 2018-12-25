США испытали противобункерную супербомбу
Военная авиация США провела испытания двух мощнейших бомб GBU-57, которую сбросил бомбардировщик B-2 Spirit на одном из американских полигонов, сообщает The Aviationist, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отмечается, что данная авиабомба предназначена для уничтожения бункеров. Ее длина шесть метров и весит она 14 тонн. Стоит отметить, что бомбардировщик B-2 Spirit единственный самолет в США, который способен нести такой боеприпас.
Бомба имеет впечатляющие возможности - она может зайти вглубь на 61 метр, и только потом происходит взрыв, как, впрочем, и показано на видео. К 2018 году боеприпас прошел модернизацию, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.
GBU-57 (MOP) иногда путают со сверхмощной фугасной авиабомбой GBU-43B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), более известной как "мать всех бомб". Эта бомба со специальным GPS наведением весит почти 10 тонн, ее мощность - 8150 кг в тротиловом эквиваленте.
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