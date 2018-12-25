Католики всего мира отмечают Рождество

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, следующих Григорианскому календарю, отмечают во вторник Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру, сообщила служба печати Святого престола, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В полдень глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру"). Все последние недели понтифик в своих проповедях напоминал о том, что нужно "радоваться свету от рождения Спасителя" и правильно воспринимать значение этого праздника, не сводя его только к застолью и подаркам. Церковь давно осуждает тенденцию потребления, которая сложилась вокруг Рождества на Западе.

"Рождество - это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой. Сам Иисус - самый большой наш дар", - сказал Франциск на последней коллективной аудиенции 19 декабря. Ранее он неоднократно напоминал, что "Рождество наполняет сердца ощущением чуда", которое не может затмевать мишура повседневности.

Только католиков в мире насчитывается 1,2 млрд человек.

Рождество - один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Точная дата его рождения в Библии не упоминается, а многие историки утверждают, что это и вовсе произошло весной во II-IV веках. В частности, точность точки отсчета нашей эры в одном из своих трудов, посвященных Христу, поставил под вопрос ныне почетный Папа Римский Бенедикт XVI.

Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление. Первые упоминания о Рождестве как самостоятельном празднике относятся к IV веку, фигурируя в том числе в "Хронографе" римского писателя и каллиграфа Фурия Дионисия Филокала, написанном в 336 году.

Причина выбора 25 декабря как даты празднования Рождества Христова доподлинно неизвестна. Многие историки считают, что христианская церковь заменила Рождеством отмечавшиеся в декабре в Римской империи языческие торжества Рождения Солнца непобедимого (празднуемого 25 декабря - в первые дни после зимнего солнцестояния) и Сатурналии (в честь Сатурна - древнеримского бога земли и посевов). Последний не имел точной даты и приходился на вторую половину декабря, сопровождаясь массовыми гуляниями и обильным застольем, что в свою очередь осуждалось новой религией.

В 431 году Вселенский собор христианской церкви в городе Эфес узаконил 25 декабря как день празднования Рождества. В 1054 году христианская церковь разделилась на католическую на Западе с центром в Риме (Римско-католическая церковь) и православную на Востоке с центром в Константинополе. После раскола западная и восточная церкви продолжали праздновать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда Папа Римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления - Григорианский календарь (новый стиль). Так, 25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской.

Рождество в католическом мире считается сугубо семейным праздником, когда все собираются за праздничным столом. Празднования начинаются уже накануне - в сочельник 24 декабря. У католиков нет правила соблюдать строгий пост перед праздником.

В Италии наиболее религиозные католики за час до полуночи поднимаются из-за стола и идут на ночную мессу, которая продолжается чуть более часа. Обязательные атрибуты Рождества - украшенная ель (хотя эта традиция, имеющая языческие корни, утвердилась не так давно), Дед Мороз (Баббо Натале - букв. Рождественский отец), а также вертеп ("презепе"), воспроизводящий сцену рождения Иисуса, и подарки. Традиционный цвет католического Рождества - красный, который присутствует в одежде, декоре и убранстве стола.

Новый год в Италии тоже имеет религиозное значение, новогодняя ночь называется ночью Святого Сильвестра: Папа Римский проводит праздничную службу 31 декабря, а 1 января произносит праздничную проповедь. Святой Сильвестр, почитаемый и в ряде православных церквей, был Папой Римским в IV веке н.э. и умер 31 декабря 335 года.

Рождественские и новогодние торжества продолжаются на Апеннинах и в большинстве католических стран до 6 января, который в народе посвящен сказочному персонажу - Бефане (разновидность ведьмы). Католическая церковь отмечает в этот день праздник Богоявления (святой Эпифании). В некоторых католических странах, например, в Испании 6 января связано с библейской историей о приходе волхвов (восточных царей), принесших подарки младенцу Христу.