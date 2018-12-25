Белый дом: Трамп готов встретиться с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп готов к встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако планирование какого-либо конкретного мероприятия в настоящее время не ведется. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя ничего конкретного мы сейчас не планируем, президент открыт к возможной встрече в будущем", - цитирует его заявление агентство Reuters.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Эрдоган в ходе последних телефонных переговоров с Трампом пригласил его посетить Турцию в 2019 году.

Калын назвал историческим состоявшиеся 14 декабря телефонные переговоры двух президентов, в ходе которых турецкий лидер сообщил главе Белого дома, что "Турции и США не нужны СНС [курдские формирования "Силы народной самообороны"] и ДС [курдская партия "Демократический союз"] для борьбы с "Даиш" [арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"]. Представитель Эрдогана также рассказал о предстоящем на этой неделе визите делегации американских военных, которая "обсудит с турецкими коллегами координацию процесса вывода войск США из Сирии".