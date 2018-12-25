В США вновь зажглись огни на главной рождественской ели

"Национальная Рождественская ель вновь открыта для посещения, и дерево будет светиться в сумерках! Пожертвование от фонда национальных парков позволило нам возобновить работу", - говорится в заявлении службы в Twitter-аккаунте.

Ранее в пятницу телеканал NBC со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.

Служба национальных парков сообщала, что елка останется без гирлянды на время приостановки работы правительства.