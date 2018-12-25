В Бразилии вооруженных бандитов будут убивать на месте

В Бразилии решили жестко подавить уличную преступность. В Рио-де-Жанейро вооруженных бандитов будут убивать на месте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В подкрепление полиции власти направят больше сотни специалистов с автоматическим оружием и видеокамерами, чтобы была возможность доказать правомерность действий, передает "Россия 24".

Программу предложил федеральный судья, который с января вступает в должность губернатора Рио-де-Жанейро. По его словам, отныне в городе будет убит каждый, кто выходит на улицу с оружием в руках.

В прошлом году в Бразилии произошло почти 64 тысячи убийств. Это больше, чем в любой другой стране мира.