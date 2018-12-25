Турция продолжает отменять морские рейсы

В связи с сильным ветром и ливнем в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции, передает Day.Az.

Согласно данным организации по управлению морским транспортом Турции, морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Отметим, что накануне в Стамбуле и Бурсе также были отменены морские рейсы.