В российском городе камеры зафиксировали "проклятое место" - ВИДЕО

25 декабря 2018 10:37

На одном перекрестке российского Липецка произошли сразу две аварии подряд, передает Day.Az со ссылкой на most.tv.

На запись камеры наблюдения попало второе ДТП на улице Неделина и Фрунзе. Первое произошло вчера в первом часу дня. Столкновение легковушек попало на видео.

Спустя полтора часа на этом самом месте произошло еще одно столкновение. На этот раз водители пытались объехать столкнувшиеся в первый раз машины и сами попали в ДТП.

Нажмите на видео для просмотра:
В российском городе камеры зафиксировали

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