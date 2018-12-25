В российском городе камеры зафиксировали "проклятое место" - ВИДЕО
25 декабря 2018 10:37 471
На одном перекрестке российского Липецка произошли сразу две аварии подряд, передает Day.Az со ссылкой на most.tv.
На запись камеры наблюдения попало второе ДТП на улице Неделина и Фрунзе. Первое произошло вчера в первом часу дня. Столкновение легковушек попало на видео.
Спустя полтора часа на этом самом месте произошло еще одно столкновение. На этот раз водители пытались объехать столкнувшиеся в первый раз машины и сами попали в ДТП.
Нажмите на видео для просмотра:
09:31 294
Турция продолжает отменять морские рейсы
-
24 Дек. 14:40 12 247
-
07:50 9 402
-
24 Дек. 21:53 5 781
-
24 Дек. 22:44 5 322
-
24 Дек. 17:59 5 025