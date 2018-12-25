Музыкант сыграл на гитаре во время операции на головном мозге - ВИДЕО

Джазовый гитарист Муса Манзини (Musa Manzini) из Южной Африки сыграл на гитаре во время шестичасовой операции по удалению опухоли головного мозга.

Как сообщает News24 со ссылкой на The Guardian, игра на гитаре стала залогом успеха операции, поскольку помогла хирургам не повредить нервные пути во время удаления новообразования, передает Day.Az. Хирургическое вмешательство осуществлялось в условиях "бодрствующей" краниотомии. Ее проводят под местной анестезией и вводят внутривенные препараты, которые вызывают седативный эффект, а не потерю сознания.

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