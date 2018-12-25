Армянин из Глендейла признался в отмывании денег

Адвокат армянского происхождения из Глендейла Артур Чарчян признал себя виновным в отмывании денег и представлении ложных данных в Администрацию социального обеспечения США, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

Чарчян обвиняется в участии в мошеннической схеме, в ходе которой отмывались средства в размере $14 миллионов, а также в краже личных данных с использованием фальшивых удостоверений личности и поддельных паспортов Республики Армения для получения налоговых возмещений от Службы внутренних доходов, сообщает The Global Dispatch.

Чарчян участвовал в схеме, в которой он использовал два клиентских трастовых банковских счета для отмывания примерно $549 000 долларов, полученных в результате массовой кражи личных данных.

В рамках расследования мошеннической схемы с использованием поддельных паспортов Республики Армения было предъявлено обвинение 17 лицам, в том числе Чарчяну. Одиннадцать преступников были осуждены. Чарчян получал чеки от соучастников, размещал чеки на трастовых счетах его клиентов, а затем выписал исходящие чеки. Он признал, что брал плату в размере 10% от сделки по отмыванию денег.

Суд вынесет вердикт армянину в сентябре 2019 года, ему грозит 15 лет тюрьмы.