Рождество стало официальным праздником в Ираке

Рождество признано официальным праздником в Ираке. Об этом сообщается в твиттере правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке", - говорится в сообщении.

Также в правительственном твиттере поздравили живущих в Ираке христиан, иракцев и всех, кто празднует Рождество.

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