Рождество стало официальным праздником в Ираке
25 декабря 2018 13:39 56
Рождество признано официальным праздником в Ираке. Об этом сообщается в твиттере правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке", - говорится в сообщении.
Также в правительственном твиттере поздравили живущих в Ираке христиан, иракцев и всех, кто празднует Рождество.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!