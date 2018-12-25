Трамп может уволить министра финансов США

Президент США Дональд Трамп оценивает возможность увольнения министра финансов США Стивена Мнучина. Об этом рассказал Bloomberg близкий к американскому лидеру источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Другой источник подчеркнул, что дальнейшая карьера Мнучина отчасти зависит от того, будет ли дальнейшее падение фондовых рынков.

Министр финансов США Стивен Мнучин впервые столкнулся с первым серьезным кризисом на своей должности, отмечает агентство. Ранее на этой неделе Мнучин попытался "успокоить" рынки, встретившись с директорами шести крупнейших банков. Однако он не смог успокоить инвесторов, которых тревожила нестабильная ситуация в Вашингтоне. Кроме того, эта встреча не разрешила его проблем с администрацией Трампа, говорится в материале.

Агентство отмечает, что при начале президентского срока Трамп всегда следил за фондовыми рынками, рассматривая их в качестве мерила. Тем не менее, рост, который был за это время, нивелирован "месяцами беспорядков" в США.

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