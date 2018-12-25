Турция приготовилась в одиночку повергнуть "ИГ"

Турция может в одиночку разгромить террористическую организацию "Исламское государство" ("ИГ") в Сирии. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он сообщил, что Анкара при этом готова сотрудничать с другими странами - Ираном и Россией, а также партнерами по коалиции. В то же время о кооперации с Сирией речи не идет, отметил министр.

По словам Чавушоглу, Турция и США договорились о завершении реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу до того, как американские войска будут выведены с территории Сирии.

Ранее 25 декабря турецкий лидер пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Анкару. Тогда же главы государств провели телефонные переговоры. Они обсудили роль курдских формирований "Силы народной самообороны" и курдской партии "Демократический союз". На этой неделе также ожидается визит делегации американских военных в Турцию, которые обсудят с коллегами вывод войск США из Сирии.

О том, что военнослужащие Турции и США начали совместное патрулирование в сирийском городе Манбидж, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ноябре. До этого Эрдоган обещал уничтожить террористов в Сирии в октябре. Речь шла в том числе о формированиях на турецко-сирийской границе.

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