В Китае мужчина захватил автобус и наехал на пешеходов, есть жертвы - ВИДЕО
25 декабря 2018 14:20 216
В провинции Фуцзянь на востоке Китая мужчина с ножом угнал рейсовый автобус, взяв в заложники пассажиров. Об этом сообщает Guancha.cn, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Автобус въехал в пешеходов, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции. Всего сообщается о 21 пострадавшем. Их состояние не уточняется, им оказывается помощь.
Мужчину задержали на месте, власти начали расследование произошедшего. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.
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