В Китае мужчина захватил автобус и наехал на пешеходов, есть жертвы - ВИДЕО

25 декабря 2018 14:20

В провинции Фуцзянь на востоке Китая мужчина с ножом угнал рейсовый автобус, взяв в заложники пассажиров. Об этом сообщает Guancha.cn, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автобус въехал в пешеходов, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один сотрудник полиции. Всего сообщается о 21 пострадавшем. Их состояние не уточняется, им оказывается помощь.

Мужчину задержали на месте, власти начали расследование произошедшего. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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Avtobusu qaçırıb, piyadaların üstünə sürdü:ölənlər və yaralananlar var

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