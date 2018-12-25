Пассажирский самолет свалился в океан в канун Рождества - ВИДЕО

25 декабря 2018 15:31

Легкомоторный самолёт потерпел крушение у побережья Атлантического океана в США в канун Рождества, 24 декабря. Видео произошедшего опубликовал телеканал NBC Miami, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Самолёт с пассажирами упал в воду у курортного города Майами и перевернулся. Во время ЧП на борту воздушного судна находилось четыре человека. Они смогли выплыть на поверхность самостоятельно, но добраться до берега им помогли спасатели.

Отмечается, что пассажиры и пилот получили незначительные травмы. Их жизням ничего не угрожает.

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Пассажирский самолет свалился в океан в канун Рождества

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