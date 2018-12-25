В России построили лабиринт, из которого нельзя выйти - ВИДЕО

На главной площади Корсакова построили необычный аттракцион для детей - лабиринт, из которого нельзя выйти. Крепость из льда не имеет ни входа, ни выхода. Молодые мамы смеются: нужно сходить по делам - поставь ребенка в "манеж" и иди. Конечно, ребятне здесь очень весело, передает Day.Az со ссылкой на skr.su.

О странном лабиринте местные жители стали активно писать в социальных сетях после открытия главной елки на площади райцентра. В одном из телеграм-каналов пользователь оставил такой комментарий: "Лабиринт без входа и выхода построили в Корсакове. Дети постарше придвинули скамейку и перелезают по ней через стенку. Отправляем в мэрию, засекаем время".

Однако вскоре стало известно: объект еще не завершен. Срок его сдачи намечен на 29 декабря. По всей видимости, строители просто не успели завершить работу до конца, а именно - вырезать дверцы.

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