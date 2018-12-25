В Шанхае построили самый длинный в мире бетонный мост, распечатанный на 3D-принтере

Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост появился в одном из инновационных парков китайского Шанхая в городском районе Баошань. Как сообщило во вторник издание "Чжэцзян жибао", первые пешеходы смогли перейти по мосту, перекинутому через небольшой канал в парке. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Косметические работы на мосту пока продолжаются и будут завершены в ближайшее время. Сооружение спроектировано Строительным институтом при университете Цинхуа и инновационным парком "Залив мудрости" в Шанхае, где и расположен мост. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина - 4 метра. Сообщается, что он является современной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, история которого насчитывает около 1,4 тыс. лет.

В настоящее время, указывает издание, в мире существует еще два напечатанных на 3D-принтере действующих бетонных моста. Один расположен в Нидерландах (длина 8 метров, ширина - 3,5 метра), а другой - в Испании. Длина второго - 12 метров, а ширина 1,75 метра.

В конце ноября сообщалось о том, что в ближайшее время в Шанхае появится распечатанный на огромном 3D-принтере мост из инженерного пластика. Созданный всего за 35 дней 15-метровый мост S-образной формы будет переброшен через реку в одном из инновационных парков района Путо и станет первым подобным сооружением в Китае, открытым для пешеходов.

Конструкции еще предстоит пройти серию испытаний и проверок на прочность и безопасность перед тем, как на нее начнут запускать людей. Мост выполнен из материала ASA - инженерного пластика с добавлением стекловолокна для усиления конструкции. В процессе производства принтер смешивает материалы, сжимает их и распечатывает элементы моста слой за слоем. На печать 4-мм слоя мостовой конструкции уходит около восьми часов.

Каждый квадратный метр моста способен выдержать около 250 кг нагрузки. Предусмотренный производителем срок эксплуатации составляет порядка 30 лет. В случае выхода из строя какой-то части сооружения ее можно будет повторно распечатать.

Мост спроектирован и построен компанией Shanghai Mechanized Construction. Применявшаяся при его производстве технология позволяет заметно ускорить процесс строительства и уменьшить объем остающихся после этого отходов. 3D-печать, широко применяющаяся в настоящее время в медицине, автомобилестроении и других областях, все чаще находит применение и в архитектуре. Она позволяет создавать более сложные по форме конструкции, снизить стоимость строительства и уменьшить наносимый в процессе производства вред для экологии.

В июле 2017 года университет Тунцзи в Шанхае представил первые два напечатанных на 3D-принтере моста в Китае. Оба макета были установлены на территории Школы архитектуры и городского планирования университета, но пешеходов на них не пускают. Мосты с пролетами 4 и 11 метров работают в демонстрационном режиме. С того времени Shanghai Mechanized Construction построила еще несколько макетов также лишь для демонстрации соответствующих технологий.

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