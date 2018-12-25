В Грузии задержан мужчина, стрелявший по азербайджанцам

Задержан мужчина, устроивший вчера перестрелку на азербайджанском кладбище в селе Гачиани Гардабанского района Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию об этом распространило МВД Грузии.

Следствие установило, что задержанный З.Т 1970 г.р. 24 декабря во время стрельбы в селе Гачиани ранил троих из пистолета марки "Наган".

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. Двое участников столкновения были задержаны из-за сопротивления и физического давления на полицию.

По факту возбуждено уголовное дело в связи с нанесением умышленного вреда здоровью двух и более лиц.

Задержанного ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет, оказавших полиции сопротивление - от 4 до 7 лет.

Отметим, что 24 декабря в результате стрельбы на кладбище в селе Гачиани Гардабанского района были ранены три молодых азербайджанца 19, 20 и 24 лет.

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