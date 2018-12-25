В Триполи рядом со зданием МИД прогремел сильный взрыв, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

19:27

Число пострадавших в результате подрыва смертника рядом со зданием МИД в ливийской столице Триполи увеличилось до 21 человека, три человека погибли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает министерство здравоохранения страны.



В Ливии шесть человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

"Число пострадавших в больнице Митига составляет девять человек, в клинике "аль-Фатх" - восемь человек, в офтальмологической клинике - один человек, в центральной больнице Триполи - три человека", - говорится в заявлении министерства.

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17:12

Сильный взрыв прогремел рядом со зданием МИД в столице Ливии Триполи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ливийский портал Al-Wasat.

Как сообщило министерство здравоохранения Ливии, в результате взрыва погили три человека, еще 10 человек ранены.

"Число пострадавших составило 10 человек, один из них из службы скорой и неотложной помощи, число погибших - три человека", - говорится в заявлении минздрава в Facebook.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что один нападавший подорвал себя, второй получил пулевое ранение и скончался.

Очевидец сообщил РИА Новости, что в нападении участвовали семь человек. Оно началось с поджога трех машин неподалеку от здания министерства. Затем злоумышленники начали стрельбу, пытаясь прорваться в здание. После этого два нападавших привели в действие взрывное устройство рядом со входом. Собеседник агентства также отмечал, что полиции удалось установить контроль над зданием. По его словам, трое сотрудников полиции погибли.

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