Санта-Клаус завершил очередное кругосветное путешествие

25 декабря 2018 17:50

Санта-Клаус завершил свое кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7 миллиардов детей и взрослых во всем мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Как сообщается, в этом году Санта доставил более 7 миллиардов подарков жителям нашей планеты - всего 7 281 439 471 подарок.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.

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