В Дагестане обрушился мост, есть пострадавшие
25 декабря 2018 19:02 191
Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.
"В городе Буйнакске обрушился строящийся мост. Три человека пострадали, они доставлены в центральную городскую больницу Буйнакска",- рассказала собеседница агентства.
По ее словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние здоровья двух других оценивается как средней степени тяжести.
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