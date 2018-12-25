В Дагестане обрушился мост, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.

"В городе Буйнакске обрушился строящийся мост. Три человека пострадали, они доставлены в центральную городскую больницу Буйнакска",- рассказала собеседница агентства.

По ее словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние здоровья двух других оценивается как средней степени тяжести.



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