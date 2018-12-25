МИД Ливии продолжит работу в новом здании после теракта

Министр иностранных дел правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед Сияла заявил, что ведомство продолжит работу в среду в новом здании после подрыва смертника рядом с министерством во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел приступит к работе завтра (в среду - ред.) утром в новом здании, которое было для него выделено", - заявил министр на пресс-конференции.



Также министр внутренних дел Фатхи Али Баш Ага заявил на пресс-конференции о создании нового департамента, генерального управления служб безопасности, для координации между службами.

Мощный взрыв прогремел рядом со зданием МИД в столице Ливии Триполи во вторник. Один нападавший подорвал себя, второй получил пулевое ранение и скончался. По последним данным министерства, при нападении на министерство погибли три человека, 21 человек пострадал.

Очевидец сообщал РИА Новости, что в нападении участвовали семь человек. Оно началось с поджога трех машин неподалеку от здания министерства. Затем злоумышленники начали стрельбу, пытаясь прорваться в здание. После этого два нападавших привели в действие взрывное устройство рядом со входом и совершили самоподрыв.

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