В Иране задержали мошенников, обманувших банки на миллионы евро

25 декабря 2018 19:15

Министерство разведки и безопасности Ирана сообщило о задержании 17 представителей крупной преступной сети, которая обманывала банки страны на миллионы евро. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заявление министерства.

Согласно заявлению, операция по задержанию подозреваемых проводилась в шести провинциях Ирана. Участники преступной группы выдавали себя за импортеров, используя поддельные документы, и получали иностранную валюту в рамках государственных субсидий. Позже они размещали средства на личных счетах и извлекали огромную прибыль, продавая валюты на свободном рынке.

Как отмечается, властям удалось обнаружить 87 лжефирм.

В ходе операции были изъяты поддельные документы и печати. Силам безопасности удалось предотвратить перевод 300 миллионов евро, приобретенных преступной сетью за счет государственных субсидий, сообщает министерство.
 

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