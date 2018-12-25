Тяжелое ДТП в Иране, много погибших и пострадавших - ФОТО
25 декабря 2018 20:05 206
В столице Ирана Тегеране автобус со студентами научно-исследовательского университета потерпел аварию. Погибли 8, ранены 28 студентов.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил руководитель научно-исследовательского отдела вуза Реза Масуди, передает Day.Az.
По его словам, раненые госпитализированы.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!