Ближайший соратник экс-главы Nissan Гона освобожден под залог в Японии

25 декабря 2018 20:20

Бывший член совета директоров Nissan американец Грег Келли, который является ближайшим соратником задержанного в Японии экс-главы автоконцерна Карлоса Гона, освобожден из тюрьмы в Токио под залог. Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его данным, сумма залога за 62-летнего Келли составила 70 млн иен (около $635 тыс).

Через адвоката Келли распространил заявление, в котором он настаивает на своей невиновности.

Как писали "Вести.Экономика", Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября. По версии следствия, Гон декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. На прошлой неделе суд принял решение не продлять срок задержания Гона, однако прокуратура добилась его повторного ареста по новым обвинениям.

Келли по условиям освобождения не может покидать Японию и ограниченную для него территорию внутри страны.
 

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