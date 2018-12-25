Крупнейший банк Саудовской Аравии ведет переговоры о создании мегакредитора

National Commercial Bank (NCB), крупнейший банк Саудовской Аравии, начал переговоры о слиянии с Riyad Bank. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сообщает Bloomberg.

В результате сделки может быть создан третий по величине банк в странах Персидского залива с активами на сумму 685 млрд риалов ($183 млрд).



Переговоры находятся на раннем этапе и могут не привести к сделке, говорится в сообщении NCB.



Кредитор отметил, что согласовал этот шаг с центральным банком и что потенциальная сделка не приведет к принудительному увольнению персонала.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет долями в некоторых крупнейших кредиторах, изучает, какие банки могут быть объединены для увеличения масштабов и повышения конкурентоспособности, рассказали источники Bloomberg.



Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии владеет около 44% National Commercial Bank и 22% Riyad Bank. Рыночная стоимость NCB составляет $38 млрд, Riyad Bank - $14 млрд.



В регионе Персидского залива наблюдается волна банковских слияний, после того как два из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов объединились, чтобы создать First Abu Dhabi Bank в прошлом году, пишет Reuters.



Консолидация возросла за последние два года, поскольку рентабельность сократилась из-за снижения государственных и потребительских расходов в условиях низких цен на нефть.



В то время как в ОАЭ насчитывается 50 кредиторов, в Саудовской Аравии всего 12 коммерческих банков. Их число сократится до 11, в связи с тем что Saudi British Bank и более мелкий Alawwal Bank договорились объединиться, создав третий по величине банк в королевстве.



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